Fernando Santos recorda conversa com Palhinha: «Estás a jogar numa defesa a quatro, não estás no Sporting»

Fernando Santos falou hoje aos jornalistas em Budapeste e foi questionado sobre a estreia de João Palhinha no Euro'2020. O selecionador elogiou a capacidade de aprendizagem do médio do Sporting e até contou um episódio do jogo particular com a Espanha, no início deste mês.





"Naquele momento achei que o João era o jogador ideal para entrar. Não podemos individualizar. O João está a melhorar muito e tem uma capacidade de ouvir e tentar perceber. No jogo com a Espanha, ele entrou como se estivesse a jogar no Sporting, com três defesas-centrais atrás. No Sporting, os dois médios têm de sair no adversário sistematicamente porque se passarem por eles ficam os três centrais. A jogar a quatro, crias um problema atrás se sais. 'Estás a jogar a quatro, não estás a jogar no Sporting'. Ele quis falar comigo logo depois do jogo mas eu não gosto de falar nessa altura. No dia seguinte encontrei-o e ele e disse-me: 'Já percebi tudo porque estive a ver o jogo'. Quando se está habituado a uma rotina, é difícil voltar atrás. O João é um jogador muito bom, mas ainda pode crescer", explicou.