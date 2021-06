Fernando Santos repete sete da estreia de 2018 e cinco da de 2016

Fernando Santos repete esta quarta-feira face à Hungria, em Budapeste, no primeiro jogo no Euro'2020, sete dos titulares da estreia no Mundial'2018 e cinco do arranque no Euro'2016.

Em relação ao 3-3 com a Espanha, em 15 de junho de 2018, em Sochi, voltam a ser titulares Rui Patrício, Pepe, Raphaël Guerreiro, William Carvalho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo.

As únicas novidades são Nélson Semedo, Rúben Dias, Danilo Pereira e Diogo Jota, que substituem Cédric, José Fonte, João Moutinho e Gonçalo Guedes, sendo que o lateral direito não está no Euro2020 e os três restantes não foram opção para o jogo de hoje, com o extremo do Valência a ficar mesmo fora dos 23.

Rui Patrício, Pepe, Raphaël Guerreiro e Cristiano Ronaldo também tinham sido titulares em 2016, no arranque rumo ao inédito título, sendo Danilo, ausente do primeiro 'onze' de 2018, o outro repetente em relação ao 1-1 com a Islândia, em 14 de junho de 2016.

Nesse encontro, também participaram João Moutinho (como titular) e Renato Sanches (na qualidade de suplente utilizado), dois jogadores agora suplentes face aos magiares.

O 'onze' inicial do Euro2016 foi complementado por Vieirinha, Ricardo Carvalho, João Mário, André Gomes e Nani, quinteto que não entrou nos 26 eleitos para o Euro2020.

Quanto ao 'capitão' luso Cristiano Ronaldo, é nona vez que vai participar num jogo de abertura de uma grande competição, e oitava consecutiva a titular, depois de ter sido suplente utilizado - entrou ao intervalo - no Euro2004, no 1-2 com a Grécia.

Por seu lado, Pepe está no 'onze' no arranque pela sexta vez, pois também foi titular nos Europeus de 2008 e 2012 e no Mundial de 2014, enquanto Rui Patrício surge para quinta, pois esteve igualmente nos dois desaires com a Alemanha (2012 e 2014).

A seleção portuguesa de futebol, campeã europeia em título, estreou-se no Euro'2020 defrontando a Hungria, em Budapeste, em encontro da primeira jornada do Grupo F, marcado para a Puskás Arena, com início às 18:00 locais (17:00 em Lisboa).