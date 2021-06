Fernando Santos garantiu que a gestão de Cristiano Ronaldo, atualmente com 36 anos, continuará na linha dos últimos tempos. O selecionador considera que o capitão ainda está no topo mas que é preciso saber como tirar o melhor rendimento do avançado.





"Não vai fugir ao que tem sido. Este Cristiano continua a ser o melhor do Mundo e tem que ser potenciado para continuar a sê-lo. Não é arrastando-o para zonas do campo em que se desgasta ou desgasta a equipa", disse o selecionador numa entrevista à TVI24.