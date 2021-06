Fernando Santos: «Sou mais de convicções do que de sonhos...»

Depois de uma viagem de cinco horas, quatro de avião e cerca de uma de autocarro até ao hotel que servirá de quartel-geral neste Euro'2020, Fernando Santos deixou uma curtra declaração ao Canal 11 na qual assegurou que Portugal chegará à partida de estreia com a Hungria em "boas condições".





"Sou mais de convicções do que de sonhos, mas sonhamos... Mas no futebol temos de ter convicções, porque se não os sonhos desvanecem-se. Vimos bem preparados. A equipa está coesa, unida, com vontade. Trabalhámos bem e vamos continuar nestes dias a preparar o próximo jogo, que é o mais importante. Temos mais 3 ou 4 dias para trabalhar e estou convencido que sim, vamos apresentar-nos em boas condições. Perante um adversário forte, como os outros, mas o que importa é este agora. Um oponente que tem ambições, tem provado isso e estamos prontos para responder", começou por dizer."Acredito que vão estar mais portugueses do que pensávamos. As informações que tenho é que há muitos a querer vir. Para nós é habitual, em França foi assim. Estão aqui outra vez, como os que estão em Portugal. Nós estamos a preparar-nos para lhes dar mais uma alegria""A única diferença é não termos vencido nada até aí. Hoje quando chegamos somos o detentores. A nossa missão é a mesma, ganhar e chegar longe""Eu não disse isso. Eu respondi a uma pergunta, se deixava de fumar para vencer. Há muitas coisas que deixava de fazer, até disse o que é que não deixava de fazer. Não faço promessas. O que digo aos portugueses é que tenho uma enorme convicção de dar uma alegria aos portugueses."