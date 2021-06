Fernando Santos: «Se pensássemos só no adversário seríamos uma equipa pequenina»

Fernando Santos garantiu este sábado, na antevisão ao duelo com a Bélgica, que nunca mudará a Seleção Nacional em função apenas do adversário, mas sim tendo em conta vários aspetos. No entender do técnico luso, caso pensasse apenas no oponente Portugal seria aquilo que diz ser uma "equipa pequenina".





"Temos de manter os nossos princípios. Se fizemos alterações no último jogo, foi porque entendemos que era o que o jogo pedia e que tínhamos os jogadores com as características para tal. Não podemos só pensar no adversário porque se pensássemos só no adversário seríamos uma equipa pequenina. Temos de pensar em nós próprios e manter o nosso padrão. Neste último jogo entendemos que devíamos refrescar o setor intermediário. Amanhã vamos ver. Não vamos ter nenhum problema, até porque só seis jogadores fizeram o jogo todo. Vamos ter o último treinos, nunca sabemos o que pode acontecer. Amanhã decidiremos o onze, mas com a certeza de quem jogar terá a minha confiança", garantiu o selecionador nacional.Questionado sobre as qualidades da Bélgica e sobre se o que mais o preocupa é o aspeto individual ou o coletivo, Fernando Santos lembrou o facto desta equipa jogar junta há muito tempo. "Esta equipa joga há muito tempo junta, até antes de 2016. Um dos jogos que fizemos lá na Bélgica terá havido uma exceção, mas todos jogaram lá. Não pode servir de comparação, mas o que acho é que reflete o que Portugal também tem sido. Uma equipa que faz golos, que raramente sofre. Quando recuperamos essa matriz de ser forte defenvisamente ficas mais perto de ganhar. Ser capazes de ser isso e ter atenção à Bélgica. Depois há jogadores que podem ter mais influência. Mas a Bélgica não marcará um homem a homem, nem nós. Não baixar as linhas à entrada da área, pode permitir os reamtes de fora da área, aproveitar os espaços. São duas equipsa de bom nível. É uma final, é para ganhar, não é para jogar. Sabemos que vamos ter um adversário competente. Acredito, espero e tenho convicção de que vamos ser mais competentes".A finalizar, o selecionador nacional abordou a questão dos esquemas defensivos, nomeadamente a utilização de defesas a três e quatro. "Há muitas equipas jogam com defesa a quatro, com a Itália, França... Outras jogam com defesa a três. O treinador monta a equipa equipa de acordo com o que acha que pode potenciar melhor os jogadores que tem. Ninguém parte para um sistema sem jogadores para tal. Jogar a três, se os centrais não são para tal, não serve. Da mesma forma para uma defesa a quatro. Há muitos colegas que mudam ao longo da época. Essa estrutura tem a ver com o que entendemos das características dos jogadores. Cada treinador procura potenciar essas características. Não quer dizer que não haja uma alteração. Não temos de jogar obrigatoriamente com 3 ou 4. Não funciona assim. Tem a ver com as características dos jogadores."