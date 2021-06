Fernando Santos senta até... CR7: «Se entendermos que não está bem...»

Portugal está cada vez mais perto de começar a defesa do título no Euro’2020 e Fernando Santos não esconde a ambição que leva na bagagem. “Desde que cheguei não alterei em nada o meu pensamento. Levo a mala para um mês e tabaco também”, atirou, entre risos, em entrevista à RTP. Com a promessa de que a Seleção Nacional vai deixar tudo em campo, o que seria, então, terrível? “Não passar a fase de grupos terá de ser considerado um fracasso. Não vai acontecer a Portugal, tenho essa firme convicção. Mas este é um grupo muito difícil. Não sei como estão estas três seleções no mesmo grupo...”, atirou.

De forma descomplexada, Fernando Santos, de 66 anos, garantiu ainda que ninguém é intocável na equipa das quinas. Nem mesmo Cristiano Ronaldo, pelo que o capitão até pode ir para o banco se for preciso. “Pode, claro! Se entendermos que o Cristiano não está bem, sem dar à equipa o que se espera dentro do objetivo, claro que tinha de ser suplente. Cristiano não é um jogador que traga grande coisa defensivamente à equipa, nem nós queremos que ele traga. A equipa sabe como tem de se movimentar com um jogador que não tem essa participação. Tem tudo o que nos pode dar na forma como o adversário o respeita, como faz golos e vai continuar a fazer”, disse o técnico, feliz pela forma como o grupo tem treinado.

Certo é que Fernando Santos não fecha a porta a deixar de ser selecionador... e voltar a um clube: “Se tinha paciência? Tinha e gostava porque uma das coisas de que gosto é de ensinar. Tem a ver com o treino. Não posso, com seis ou sete dias de treino, estar sempre a interromper, retificar. É muito diferente estar numa seleção ou num clube. Se um dia quiser voltar a fazer isso, farei com a mesma alegria e motivação.”