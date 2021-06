Fernando Santos falou hoje aos jornalistas ao Budapeste e foi confrontado com as críticas de comentadores sobre o estilo de futebol de Portugal e as opções tomadas.





"Sou muito medroso? Ganhei o Europeu e a Liga das Nações. Eu perco e ganho pela minha cabeça. Se eu montar a equipa com os jogadores que as pessoas acham que eu devia colocar e sofresse quatro golos da Alemanha o que diriam? Eu tenho de morrer com as minhas ideias, não com as dos outros. Tenho 66 anos e as críticas não me fazem mossa, nunca fizeram", garantiu.