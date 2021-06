Gonçalo Guedes: «Nunca quis tanto ter um teste negativo»

De regresso aos jogos depois de ter ficado fora do duelo com a Espanha, Gonçalo Guedes destacou o desfecho positivo do jogo com Israel, numa partida na qual assume que as indicações são positivas e 'enchem' o balão para o Euro'2020. O jogador do Valencia lembrou ainda o impasse por conta de ter estado infetado com a Covid-19 e revelou que pela primeira vez na vida... quis ter negativo num teste.





"Acho que foi bom jogo positivo para nós. Controlámos, respeitámos o adversário. É um jogo que vai dar muita confiança para chegar da melhor forma ao Europeu", começou por dizer, à RTP.Guedes lembrou ainda as palavras de Fernando Santos e destacou a união que se vive no grupo luso. "Desde que chegou a Seleção criou grupo forte, que se tem mantido. Quem entra e sai sabe bem a nossa união. Somos um grande grupo, de amigos, que se sacrificam uns pelos outros".Há dois anos, precisamente neste 9 de junho, Gonçalo Guedes foi herói ao dar a Liga das Nações a Portugal e esta data não deixou de ser assinalada... nem esquecida. "Foi um grande torneio que a equipa fez. Eu felizmente ajudei com um golo, mas o mais importante foi a vitória. Vou recordar para sempre, é sempre bom"Quanto ao teste Covid-19... "Nunca quis tanto ter um teste negativo. Preparei-me bem para chegar da melhor forma".