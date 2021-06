Hélder Cristóvão e o discurso de Fernando Santos: «Houve um treinador que disse que ia arrasar e depois...»

Hélder Cristóvão, antigo internacional português e atual treinador do Al-Hazm, concedeu esta sexta-feira uma entrevista ao programa 'Linha de golo', da 'New Men', onde comentou as recentes críticas que o selecionador nacional Fernando Santos tem recebido pelo discurso que tem tido ao longo do Euro'2020. O antigo jogador de Estoril, Benfica, Deportivo de la Corunha, Newcastle, Paris SG e Larissa recordou as palavras de Jorge Jesus no arranque da última temporada para dar um exemplo de um discurso que acabou por não correr bem.





"Não sei se nós portugueses gostamos deste tipo de discurso. Se depois as coisas correm mal... Nós gostamos desse tipo de discurso quando as coisas correm bem. Nós temos um exemplo muito recente no futebol português de um treinador que chegou a dizer que ia fazer tudo e que ia arrasar e depois as coisas, ou o discurso não foi bem entendido ou esse otimismo depois gerou desconfiança e dúvidas. Eu acho que conhecendo muito, e bem, o Fernando Santos, a forma como ele comunica muito bem, onde só não entende quem não quer, a ambição está lá, o orgulho está lá, mas é muito pragmático naquilo que diz e as pessoas às vezes criticam porque não tem um discurso mais ambicioso. Eu acho que temos de ser assim. Nós portugueses vamos do oito ao 80 muito rápido", atirou."Eu acho que não foi pelo discurso. Foi mais pelo que aconteceu. Estamos todos cientes da importância do Covid-19 nesse ano, da falta de rotinas diárias de treino e depois também de muita coisa que não conseguiu ir de encontro com aquilo que o treinador e o próprio clube esperavam. Aliás, até acho que já foi assumido que a época não foi conseguida. Acho bem manter a estrutura, manter o treinador, para numa segunda época fazer aquilo que tinha pensado. Sabendo que também já errou aqui e ali e tem condições para melhorar", terminou.