‘Invasão’ a Sevilha caiu mal

O repto foi lançado pela segunda figura do Estado em contexto pandémico e causou polémica ao longo do dia de ontem. Presidente da Assembleia da República (AR), Eduardo Ferro Rodrigues, não conteve o entusiasmo antes do jogo dos oitavos-de-final do Europeu frente à Bélgica e pediu uma “deslocação em massa” a Sevilha, onde vai assistir ao desafio ao lado do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que está devidamente autorizado pela AR.

O repto caiu mal e Ferro Rodrigues foi sujeito a duras críticas. “Espero que os portugueses se desloquem de forma massiva para o Sul de Espanha e que possam apoiar uma grande vitória de Portugal nos oitavos-de-final deste Campeonato da Europa. Falei com o Presidente da República, que me disse que lá estaremos em Sevilha. Estarei com ele, com todo o gosto, a acompanhar a Seleção Nacional em mais uma epopeia.”