João Moutinho: «Marcámos primeiro, fizemos dois autogolos, duas infelicidades...»

Após a derrota frente à Alemanha, João Moutinho admitiu que este não era o resultado que Portugal procurava. No entanto, o médio do Wolverhampton frisa que há sempre algo a retirar e olha já para o próximo jogo.





"É um resultado que não queríamos. Viemos para tentar vencer, sabíamos que a Alemanha gostava de controlar e por vezes não conseguimos contrariar. Fomos melhorando. Marcámos primeiro, fizemos dois autogolos, duas infelicidades... Há que tirar coisas positivas deste jogo e pensar no próximo, que é o mais importante.", argumentou, em declarações à TVI24.Questionado sobre se Portugal se apresentou demasiado recuado, o médio refutou essa ideia. "Não defendemos muito atrás. A Alemanha tem uma grande equipa, muitos bons jogadores e arrastou-nos para trás. Fomos melhorando, conseguimos fazer o 4-2 e tivemos bola no poste que poderia dar ânimo. Agora há que trabalhar da mesma forma para conseguir bom resultado já no próximo jogo.", concluiu o médio de 34 anos.