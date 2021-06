João Moutinho: «Menos tempo de descanso? Aconteceu em 2016 e recuperámos bem»

João Moutinho desvalorizou o menor tempo de descanso de Portugal comparativamente com a Bélgica. Na conferência de antevisão ao encontro de amanhã, dos oitavos de final do Euro'2020, o médio disse ainda que a Seleção não poderá focar-se apenas em De Bruyne, mas sim na equipa belga num tudo, e tentar colocar em prática o seu jogo.





"Bélgica é muito coesa, mostrou isso na fase de grupos mas vamos tentar impor o nosso jogo e os nossos pontos fortes, aproveitando algumas brechas que possam ter""Para mim não pode ter peso. São mais dois dias mas temos quatro para chegar ao jogo. Aconteceu no Euro'2016 e mostrámos que conseguimos recuperar bem. É descansar bem e treinar bem, para estar a 100 por cento.""Se o míster achar que sou o jogador com características para fazer face à Bélgica, vou fazer isso. Tentar impor a minha experiência e o ritmo de jogo que mais nos interessa. Estou disponível para dar o meu melhor, é o que todos queremos fazer, para a Seleção atingir os seus objetivos.""Não só o De Bruyne. Se tiver espaço para executar é ainda mais perigoso. Mas todos eles se tiverem espaço farão o seu jogo de forma tranquila e isso irá dificultar o nosso trabalho. O Kevin é muito competente, temos de estar atentos mas não focar apenas num jogador. Isso iria libertar os outros e isso seria ainda pior. Como equipa vamos tentar minimizar os pontos fortes deles e colocar os nossos em prática."Tem sido extraordinário desde que chegámos a Budapeste e aqui será o mesmo. Queremos ganhar por eles. Vamos entrar com ambição e com muita vontade, para lhes dar essa alegria e passar.""Dois excelentes jogadores e duas excelentes pessoas. Joguei com eles e são muito bons executantes. Se dermos espaços, conseguem fazer algo que não se está à espera. Os dois têm boa visão de jogo, Dendoncker tem capacidade para ser box-to-box e Tielemans bom remate.""Se fosse a mim acho que sim, devido à minha estatura (risos). Ronaldo e Lukaku são jogadores formados. Pode melhorar mais um aspeto ou outro mas tem características diferentes. Ronaldo já demonstrou que tem grande capacidade, de pé direito, esquerdo, etc. Vamos tentar fazer o nosso jogo e que o Cristiano nos possa ajudar com as suas características."