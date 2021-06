Moutinho: «Não éramos os melhores antes do jogo com a Alemanha e não somos os piores agora»

João Moutinho esteve esta segunda-feira na sala de imprensa, em Budapeste, onde não só falou do jogo com a Alemanha, como ainda fez a antevisão do duelo com a França.





"Não sei nem faço ideia. O míster é que tem de avaliar e achar quais são os melhores jogadores para jogarem. Estamos todos disponíveis. Falando de mim, posso trazer, como os meus colegas, empenho e a promessa de fazer o nosso melhor. Ninguém entra em campo com medo de fazer as coisas. Tentámos mas não conseguimos. O que se pode esperar da equipa é que vamos dar o nosso melhor e focados no nosso objetivo e esperar que as coisas nos possam sorrir com todo o esforço.""A França tem uma grande equipa. Podemos destacar esses três nomes no ataque, mas há outros que também podem fazer estragos. Já conseguimos anular grandes seleções. Queremos impôr o nosso jogo e sair vitoriosos. A seleção portuguesa já demonstrou que tem qualidade para ultrapassar as dificuldades. É um caminho longo e o próximo jogo é o mais importante. Temos de estar focados e organizados. O estofo vai-se demonstrando ao longo de cada jogo. Não éramos os melhores antes do jogo [com a Alemanha] e não somos os piores agora.""Não sou de ler jornais e ver as análises. Não correu como queríamos, mas tivemos uma semana em que trabalhámos muito bem e tentámos pôr em prática o que o míster pretendia. O futebol é assim. Vamos pensar no próximo jogo e não podemos lamentar o que poderíamos ter feito porque todos demos o máximo.""Sabíamos quais eram as nossas hipóteses. O nosso objetivo sempre foi tentar ganhar. Não conseguimos em ambos, mas temos as nossas chances intactas e dependemos de nós. É mais uma final. O primeiro era uma final, o segundo também e o terceiro será igualmente.""A azia vai passando. A cara de quem ganha nunca é a cara de quem perde. Ficámos tristes e temos de encarar as coisas de forma realista. A cada dia que passa vamos pensando na próxima tarefa e essa agora é contra a França. Queremos dar uma imagem melhor do que no último jogo.""É uma equipa muito coesa, que defende com todos os homens e que depois ataca com velocidade na frente. Já jogámos vários vezes contra eles. Não é uma final antecipada, é mais uma final. Queremos dar o nosso melhor.""Não há segredos. Trabalhar como sempre trabalhei, há que ter cuidados com o descanso e a alimentação para se ter uma carreira longa. As lesões não me têm acompanhado muito e isso é uma grande ajuda. Preparo-me bem para os treinos e para os jogos, de modo a ter uma boa performance e estar muito tempo neste mundo. Ser treinador? Penso nisso, mas não muitas vezes. Sinto-me bem para dar o meu contributo dentro de campo e depois pensarei noutra altura da carreira.""E no primeiro marcámos três golos. A Alemanha é uma grande seleção, impôs o seu jogo, empurrou-nos para trás e deu a sensação que éramos uma equipa defensiva. Mas não é verdade. Tentámos pressionar e jogar. Temos um adversário muito forte, mas nós vamos querer impôr o nosso jogo porque, se não marcarmos, não conseguimos a vitória. É preciso defender bem e atacar bem nos momentos certos.""Não sou o treinador, essas questões são para o selecionador. Todos trabalhamos da melhor maneira e focados para dar o nosso melhor dentro de campo. Estamos aqui para ajudar a Seleção. Jogadores que entram e saem é para o selecionador. Cada jogador tem as suas características e cada um, quando é chamado, tem de ajudar a conseguir o resultado que ambicionamos."