José Fonte elogia Cristiano Ronaldo: «Ainda está aí, ainda é uma besta»

Segundo jogador mais veterano da Seleção Nacional neste Euro'2020, José Fonte deixou rasgados elogios ao terceiro nessa hierarquia, o capitão Cristiano Ronaldo. Em declarações à imprensa inglesa, o defesa do Lille deixou um aviso a todas as outras seleções quanto a CR7: podem esperar coisas grandiosas do craque português, mas também da própria equipa nacional.





"É o nosso líder, o nosso capitão. Como habitual ele está a preparar-se da melhor forma. É um dos jogadores mais profissionais. Os números falam por si só. Ainda está por aí, ainda é uma besta, por isso não esperem outra coisa que não algo fantástico da parte dele", elogiou o veterano defesa português, em conversa no podcast White and Jordan on talkSPORT.Relativamente ao Euro'2020, com uma fase de grupos com jogos com França, Alemanha e Hungria, Fonte não mostra receio. "Queremos começar bem, ganhar jogos. Esses são os jogos que teremos e são esses que teremos de preparar da melhor forma, para conseguir aquilo que queremos. Creio que é fantástico. Há jogos excelentes a caminho, jogos que todos querem jogar. Se queres ganhar o título tens de superar toda a gente", frisou o defesa, que a finalizar assumiu ter o desejo de voltar a jogar em Inglaterra... e também de defrontar a seleção inglesa no Euro'2020.