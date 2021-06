José Mourinho: «Acredito que este será o último Europeu de Cristiano Ronaldo»

Cristiano Ronaldo está a poucas horas de se tornar no primeiro jogador da história a disputar cinco Europeus. Algo que, para José Mourinho, não vai suceder no próximo Campeonato da Europa, uma vez que o técnico português considera que este será mesmo o último Europeu de CR7.





"Eles têm muitos jogadores fantásticos no ataque. Cristiano Ronaldo já não é um miúdo. Acredito que este será o último Euro dele, e, depois de se sagrar campeão europeu, tentará de tudo para ter sucesso pela última vez", apontou, em em declarações à rádio inglesa 'TalkSPORT'.José Mourinho deixou ainda elogios a Rúben Dias, o qual considera ser "talvez o melhor defesa-central do mundo, neste momento"."Diria que o Rúben, com este mudança para a Premier League, está a adquirir um conhecimento e uma experiência diferente de competitividade", acrescentou.O 'Special One' abordou ainda o trabalho que Fernando Santos tem vindo a fazer à frente da Seleção Nacional e considerou o engenheiro o "homem certo no lugar certo" para conduzir Portugal a nova conquista."Fez a transição mantendo Cristiano, Pepe, Rui Patrício, Moutinho... Aquela estrutura de rapazes experientes. Acredito que é o homem certo no lugar certo. É muito estável e conhece muito bem os jogadores. Sabe aquilo que quer", disse, olhando ainda ao grupo em que Portugal está inserido no Euro'2020."Para Portugal é uma situação incrível na fase de grupos. Se voltarmos a passar de novo, somos uma equipa capaz de ir até o fim", enalteceu.