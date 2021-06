A Seleção Nacional realizou esta tarde mais um treino de preparação para o duelo de quarta-feira frente à França. A grande novidade da sessão foi o regresso de João Félix ao trabalho sem limitações.





O avançado do At. Madrid falhou o jogo com a Alemanha, devido a mialgia, e ontem havia realizado apenas corrida ligeira. Quem hoje continuou a trabalhar à parte dos restantes colegas foi o lateral Nuno Mendes, que ainda recupera de uma mialgia na coxa esquerda.A comitiva da Seleção Nacional foi ontem (domingo) sujeita a mais uma bateria de testes à Covid-19 e todos os elementos apresentaram resultado negativo.