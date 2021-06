Marcelo Rebelo de Sousa não perdoa presidente da Hungria: «Vai ter de me oferecer uma garrafa do melhor vinho húngaro»

Marcelo Rebelo de Sousa não esqueceu a aposta feita com o Presidente da Hungria e fez questão de sublinhar isso mesmo no final do encontro entre Hungria e Portugal, que terminou com um triunfo (3-0) da Seleção Nacional, tal como o Presidente da República perspetivava no lançamento da partida.





"O presidente da Hungria vai ter de me oferecer uma garrafa do melhor vinho húngaro", atirou Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações prestadas à 'RTP3', acrescentando o sofrimento que sentiu nos minutos finais do jogo. "Foi um sinal de que temos de lutar sempre até ao fim. No final foi possível [garantir o triunfo]", acrescentou.