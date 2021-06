Marcelo Rebelo de Sousa: «Podíamos perfeitamente ter ganho»

Marcelo Rebelo de Sousa não esteve em Budapeste, como aconteceu no encontro inaugural do Euro'2020, e foi a partir de Coimbra, no restaurante Praxis, que seguiu o encontro com a França. Ainda antes do apito final, o presidente da República foi logo mostrando a sua confiança.





"Faltam quarto minutos para estarmos nos 'oitavos'. Se for assim como está, com o número 1 do ranking que é a Bélgica, mas é justo porque jogámos muito bem. Jogámos de igual para igual, muito bem", começou por dizer."Hoje podíamos perfeitamente ter ganho, assim como a França teve duas oportunidades excepcionais. Um embate entre dois gigantes, mas ainda faltam três minutos. Acho que o Fernando Santos fez substituições todas certas. Normalmente faz no fim, mas antecipou-as. Fez as que tinha de fazer no momento certo".Quanto ao que aí vem, com um embate com a Bélgica... "Vamos jogar em Sevilha, no domingo, e lá estarei, em princípio. A equipa esteve ao seu melhor nível. O adversário já sabemos. Eu gostaria da Holanda, mas foi impossível. Depois era a Inglaterra em Wembley e a Bélgica em Sevilha. Se jogarmos assim vamos dar muita luta."