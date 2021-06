Nuno Mendes foi esta noite titular na goleada (4-0) de Portugal frente a Israel, no último teste da Seleção Nacional antes do arranque do Euro'2020. No final do encontro, o lateral do Sporting destacou a boa exibição da equipa.





"Fizemos tudo para chegar à área e fazer golos. Fizemos quatro, podíamos ter feito mais mas foi bom jogo da equipa e estamos num bom caminho", afirmou Nuno Mendes, na flash-interview, à Sport TV.Questionado sobre as sensações em vésperas da viagem para Budapeste, para iniciar a sua primeira participação em fases finais de provas de seleções, Nuno Mendes disse estar "preparado e feliz". "Sou jovem, vou participar no Euro e é fruto do meu trabalho", disse, deixando a decisão da titularidade no lado esquerdo da defesa nas mãos de Fernando Santos. "Trabalho todos os dias e cabe ao míster decidir se jogo eu ou o meu colega", justificou.