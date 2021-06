Palhinha: «Jogo com a Alemanha serviu de lição»

Palhinha entrou ao intervalo para substituir Danilo, segurou o meio-campo e mostrou-se bastante satisfeito com a sua exibição e com o resultado da equipa no encontro diante da França, no qual Portugal empatou a dois.





"Foi visível. O jogo da Alemanha serviu de lição. A equipa melhorou muito, foi mais compacta a defender, a gerir melhor com bola e isso refletiu-se hoje."O mister pediu para ficar mais posicional, para sermos mais compactos no meio, para não dar espaço aos médios e ao Griezmann. Pediu isso, tentei dar o meu máximo.""Não pensámos muito nisso. Estávamos preocupados com o jogo de hoje.""É bom. É um bom jogo, contra uma excelente equipa. Eles podem dizer o mesmo de nós. Resta-nos dar o máximo""Dei tudo o que tinha, foi isso que o míster me pediu. Cumpri com o meu trabalho, conseguimos alcançar o nosso principal objetivo, que era passarmos à próxima fase, e estamos de parabéns. Foi um grande jogo, fizemos uma excelente partida e agora temos de focar já no próximo adversário.""Todos os adversários difíceis. A Bélgica tem uma excelente equipa, uma das melhores da Europa, mas nós também temos o nosso valor. Vamos dar dar o nosso melhor e queremos continuar cá.""Foram jogos diferentes, mas aprendemos a lição, corrigimos o que fizemos menos bem frente à Alemanha e isso viu-se neste jogo. As melhorias foram visíveis.""Estou aqui para fazer o meu trabalho, apenas isso."