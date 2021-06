Pepe: «Pode parecer... mas não estamos assim tão mal»

Pepe foi o porta-voz da ambição portuguesa para o último jogo da fase de grupos, frente a frança, esta 4ª feira, no qual joga o acesso aos oitavos-de-final do Euro'2020.





"Portugal só depende de si mesmo, isso é o ponto mais importante. Vai ser um jogo muito difícil mas vamos procurar estar da melhor forma para corresponder às expectativas de todos e conseguir o nosso objetivo, que é passar a fase de grupos.""Portugal tem de ser o que costuma ser, uma equipa solidária, aguerrida em campo e pondo em prática o que o selecionador nos pede. Sabemos que vamos defrontar uma grande seleção mas temos as nossas armas. Vamos procurar atacar e passar a fase de grupos, dentro daquilo que temos mostrado estes anos pela Seleção.""Em 9 pontos possíveis, podemos fazer 6, num grupo extremamente difícil. Pode parecer... mas não estamos assim tão mal. Foi um jogo menos conseguido [Alemanha], é verdade, mas o futebol é isto, permite-nos oportunidades novas no jogo seguinte. Vamos de certeza estar a um nível muito elevado para conseguir essa vitória.""A equipa, depois do jogo com a Alemanha, ficou muito triste. Fizemos a nossa análise individual, depois com o selecionador. Estamos com uma vontade tremenda de demonstrar o valor do que somos. A equipa está bem, preparou-se bem e com desejo de, no jogo de amanhã, pôr em prática o que somos.""Quando se ganha, ganham todos. Quando perdemos, perdemos todos, esta é a força do nosso grupo. Para o jogo de amanhã, temos de ter as linhas muito juntas e exibir uma equipa muito solidária, a equipa que mostrou nos últimos anos o que é Portugal, com jogadores de muita qualidade a trabalhar em prol da equipa. Foi isso que nos fez ser respeitados na Europa. Contra a Alemanha, fiquei com uma imagem muito clara, a forma como comemoravam quando conquistavam um canto... a raiva que eles tinham o querer de ganhar à Seleção... temos de igualar essa vontade para seguir a nossa caminhada.""Ganhando amanhã, estamos classificados. Vamos com calma, as coisas têm de ser ditas como são. Temos capacidade para ganhar o jogo amanhã, temos jogadores para isso. Juntando isso ao trabalho, estamos no caminho certo."