Portugal prepara jogo com a Bélgica: Nuno Mendes já treina integrado

A Seleção Nacional iniciou esta quarta-feira a preparação para o jogo com a Bélgica. A grande novidade prende-se com o facto de Nuno Mendes ter treinado integrado.





O lateral do Sporting tem estado afastado devido a uma mialgia na coxa esquerda.Portugal vai mudar-se para a Cidade do Futebol, em Oeiras, a partir de 28 de junho, caso elimine a Bélgica nos oitavos de final do Euro'2020 no domingo, em Sevilha, revelou hoje fonte federativa.Tendo em conta que o campeão europeu apenas poderá jogar em Sevilha, Munique e Londres até ao final do torneio, foi "decidido que a base da equipa será transferida para a Cidade do Futebol a partir do dia 28", deixando o Estádio Illovszky Rudolf, em Budapeste, que acolherá a equipa das quinas até à véspera do desafio com os belgas.A mesma fonte da Federação Portuguesa de Futebol explicou que "se o caminho implicasse jogar em Budapeste, Hungria, e Baku, no Azerbaijão, a seleção iria manter-se na capital húngara, mas face ao calendário definido foi ativada a opção de trabalhar na Cidade do Futebol".A equipa treinada por Fernando Santos viaja para o sul de Espanha no sábado de manhã, sendo que o "treino e conferência oficial estão agendados para a parte da tarde, com hora e local ainda por confirmar".