Presidente da Assembleia da República diz ter "confiança" na qualificação de Portugal

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, enviou esta terça-feira uma mensagem à Seleção portuguesa de futebol, antes do jogo com a França na quarta-feira, no Euro2020, manifestando "confiança".

"Neste momento importante quero manifestar a todos o meu agradecimento e a minha confiança. Para já, até amanhã, quarta-feira", escreveu Ferro Rodrigues, numa mensagem endereçada ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes.

Portugal, que vem de uma derrota com a Alemanha (4-2), e França, que cedeu um empate com a Hungria (1-1), jogam na quarta-feira, a partir das 20h00 (hora de Lisboa), na Puskás Arena, em Budapeste, à mesma hora a que se defrontam alemães e húngaros, em Munique.

Na classificação, Portugal é terceiro, com três pontos, os mesmos da Alemanha, segunda, e menos um do que a líder França, enquanto a Hungria é quarta, com um.

O Euro'2020, que foi adiado para 2021 devido à pandemia de covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países.