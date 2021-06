Quaresma: «Vejam isto pelo lado positivo... pelo menos esta taça já ninguém nos tira»

Ricardo Quaresma lamentou a derrota e eliminação de Portugal nos oitavos de final do Euro'2020, diante da Bélgica. Campeão há cinco anos, em França, o extremo lembrou precisamente essa conquista como atenuante para o desaire de hoje.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ricardo Quaresma (@ricardoquaresmaoficial)

"Não fomos felizes, não gostamos de perder, mas como sempre todos deram o seu melhor. Vejam isto pelo lado positivo...Pelo menos esta taça já ninguém nos tira, é nossa, de toda a gente que grita por Portugal com o bater do coração. Os Portugueses podem ser campeões em muita coisa além do futebol. Um abraço para toda a equipa de Portugal", disse o craque do V. Guimarães.