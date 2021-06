'Quartel-general' da Seleção Nacional muda-se de Budapeste para a Cidade do Futebol

A Seleção Nacional vai deixar Budapeste no sábado e mudar o 'quartel-general' para a Cidade do Futebol, em Lisboa, apurou Record junto de fonte oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).





A equipa das quinas vai medir forças com a Bélgica em Sevilha, no domingo, em jogo dos 'oitavos' do Euro'2020. Até ao final da prova, Portugal só poderá jogar em Sevilha, Munique e Londres, o que levou a FPF a acionar a opção de passar a trabalhar na Cidade do Futebol. Caso o calendário implicasse realizar mais jogos em Budapeste (Hungria) e também em Baku, no Azerbaijão, a comitiva manter-se-ia na capital húngara, onde chegou no início da competição e realizou dois jogos (frente a Hungria e França).A Seleção Nacional viaja para Sevilha no sábado de manhã. O treino e a conferência de imprensa de antevisão à partida com a Bélgica serão à tarde, em hora e local ainda a confirmar.