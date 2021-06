Renato Sanches e os elogios: «Claro que vejo televisão...»

Renato Sanches assumiu esta sexta-feira que está a par dos elogios que tem recebido nas redes sociais e por parte da imprensa desportiva, sublinhando que esse é um assunto que já não mexe com o seu psicológico.

"Claro que vejo televisão, mas a media é: hoje estamos bem, amanhã estamos mal e vem toda a gente para cima. Ligar a isso não é algo que nos vai deixar melhores ou mudar a nossa mente. Não é a media nem os jornais que jogam, somos nós e é o mister quem decide. Não podemos deixar-nos levar pela emoção, media ou redes sociais. Temos de aproveitar o momento e divertir-nos. Sonhamos com estes momentos, mas temos de desfrutar e com intenções de ganhar", começou por dizer o médio-centro português, em conferência de imprensa realizada hoje.

Regresso à Cidade do Futebol

"Vamos estar em casa. Nenhum grupo ou jogador vai sentir-se mais relaxado. Vai sentir mais confiante e mais comodo. Temos povo connosco, apoio será mais intenso. Em Portugal ou Budapeste estamos focados no nosso objetivo."

Ilações dos jogos na fase de grupos

"Foram jogos completamente diferentes. Ganhámos, perdemos e empatamos. Estar aqui ou em Portugal não pode mexer emocionalmente connosco sabemos o que temos de fazer e dar o nosso melhor. É sempre bom estar em Portugal porque estamos em casa e sentimos apoio de todos os portugueses", concluiu.



Prestação com a França

"Acho que fiz um bom jogo, tal como toda a equipa. Temos 26 jogadores com muita qualidade. O Palhinha entrou e também jogou muito bem. Estamos todos bem e preparados para dar uma boa resposta quando o míster nos chamar."



Meio-campo para a Bélgica

"Já falámos sobre a Bélgica. O míster está a montar a estratégia e estamos focados no jogo. O míster é que vai decidir o que fazer e o que é melhor para a equipa."



Força

"Sou um jogador possante e utilizo o corpo para jogar. Sinto-me bem assim. Usar o corpo é uma das minhas qualidades. Em certos momentos tenho de aproveitá-la. Mas nem sempre é necessário usar o corpo."



O gesto de apontar o dedo a Eder na final de 2016

"O grupo de 2016 tinha muita qualidade, mas com jogadores diferentes. Temos jogadores que jogam em grandes equipas, grandes campeonatos. Muitos ganharam as suas ligas e têm qualidade como em 2016. Este ano esperemos chegar à final e ganhar. Depois aí decido a quem aponto o dedo."



Portugal chega mais forte do que a Belgica?

"Depende. Tínhamos um grupo muito forte. Como diziam, era o grupo da morte. Estamos no Europeu e todas as equpas vão dar tudo para ganhar ou chegar o mais longe possível. O que importa é a atitude e a vontade que as equipas, digamos, inferiores, vão demonstrar, porque todos os jogos têm sido competitivos."