Portugal perdeu diante da Alemanha por 4-2, em jogo da 2.ª jornada do Grupo F do Euro'2020 e adiou as contas do apuramento para os 'oitavos' para a última jornada. Renato Sanches foi um dos jogadores lançados por Fernando Santos no decorrer do jogo e garantiu o seu máximo empenho pela equipa das Quinas.





"O mister é que decide e, independentemente de tudo, seja titular ou suplente, dou sempre o meu melhor. Claro que todos querem jogar, mas temos de respeitar decisões", começou por dizer, antes de abordar o encontro."Claro que foi um 4-2, mas tivemos as nossas oportunidades para marcar também, tal como eles. Foi um jogo entre duas grandes equipas e o resultado fala por si. Ainda assim, tivemos oportunidades para diminuir", enalteceu.