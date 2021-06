O jogo com a França, esta quarta-feira às 20 horas, está no centro de todas as atenções. Ricardo Quaresma deixou uma mensagem de incentivo à Seleção Nacional que tem pela frente um duelo decisivo.





"Que o trabalho de equipa, o esforço e a dedicação de todos dentro e fora de campo consigam levar Portugal no caminho da glória. O que muitos consideravam impossível já foi feito, agora é repetir, dar o nosso melhor para provar que a sorte não acontece por acaso. Força Portugal", pode ler-se na mensagem deixada pelo português nas redes sociais.