Com os dois golos apontados à França, Cristiano Ronaldo chegou aos 109 e igualou Ali Daei como o melhor marcador de sempre por seleções. Mais um feito incrível para o capitão da Seleção Nacional, que já era mesmo o futebolista com mais golos na história do futebol - incluindo, aqui, jogos oficiais por clubes e seleções principais -, com 783. Neste artigo, analisamos a fundo o rendimento goleador de CR7 pela equipa das quinas. Imprescindível para ficar a saber como se foi construindo a lenda!