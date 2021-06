Rúben Neves entrou já no decorrer do encontro com a França, que terminou empatado a dois golos. No final do jogo, o médio luso destacou a passagem aos 'oitavos' do Euro'2020 e agradeceu o apoio dos adeptos em Budapeste.





"Somos campeões da Europa. Sabíamos que podíamos fazer melhor. Mais uma vez agradecer aos adeptos, foi um ambiente incrível aqui na Hungria. Parabéns a todos. O mais importante é estarmos na fase seguinte", começou por dizer, em declarações à SportTV."Passámos por um período complicado, reagimos bem. A França nunca esteve por cima, nós controlámos bem a partida. Não houve grandes momentos de perigo. Há a defesa do Rui [Patrício], mas faz parte do jogo. O essencial foi controlar o jogo e o empate", concluiu.