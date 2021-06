Rúben Neves: «Queremos chegar à Hungria com a máquina afinada»

Rúben Neves foi o jogador selecionado esta terça-feira para fazer parte da conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente a Israel, o último de preparação da Seleção Nacional antes da participação no Euro'2020.





Em declarações prestadas aos jornalistas presentes, o médio-centro do Wolverhampton desvalorizou a sua presença no onze inicial da equipa, afirmando que o mais importante são os objetivos coletivos da equipa, falou sobre a importância do triunfo na jornada inaugural do torneio e ainda sobre o facto de a equipa das quinas estar vacinada contra a Covid-19."Na minha opinião, o que é importante é ter jogadores que possam fazer o que é pedido. Vão ser pedidas coisas diferentes mediante dos adversários. Temos jogadores com qualidade suficiente para isso. E isso é o mais importante", começou por dizer Rúben Neves."Tem o mesmo peso que todas as vitórias, não importa se é contra a França ou contra a Alemanha. Claro que não podemos menosprezar a Hungria, vai jogar em casa que também é um ponto importante mas são três pontos, tal como seriam contra a França ou Alemanha.""Alívio para nós é ter uma equipa médica de excelência que trabalha muito bem porque nos sentimos na máxima segurança. Não vamos facilitar em nada e sei que vamos estar seguros.""O Cristiano tem o golo com ele, isso não é uma questão. Claro que pode acontecer não marcar num jogo, mas tem o golo com ele. Já o provou inúmeras vezes. É o melhor do Mundo e é uma pergunta que irá responder certamente dentro de campo.""Falamos muito acerca disso enquanto grupo, queremos sempre ganhar, independentemente de ser um jogo particular ou não. Quando representamos o nosso país queremos sempre vencer e chegar à Hungria com a máquina afinada.""Claro que sim, esse é o nosso objetivo desde o início. Claro que sabemos que é difícil mas vamos pensar jogo a jogo para chegar a esse objetivo.""Tem sido uma adaptação fácil, como foi quando eu cá cheguei. Temos um grupo muito unido, é fácil chegar e adaptar. Sentiram desde o início que acreditamos nele e sinto que é muito fácil fazer essa adaptação.""Depende da situação de jogo, são situações que decidimos no segundo. Tento encontrar sempre o melhor para a equipa. Não é algo que esteja predefinido antes do jogo", terminou.