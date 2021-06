Titular na baliza portuguesa e uma vez mais em evidência diante da França, Rui Patrício olhou já para o encontro que está pela frente, com um embate no domingo diante da Bélgica.





"É um adversário difícil, estamos num Europeu e todos os jogos são complicados. Será muito difícil, como todos, mas vamos fazer tudo para ganhar e passar à fase seguinte", comentou o guarda-redes do Wolverhampton, que de olho no que aí vem não tem dúvidas quanto ao objetivo: "Estamos aqui para ganhar, é o que nos faz treinar todos os dias com o apoio dos portugueses. Queremos dar-lhes mais uma alegria".