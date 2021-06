Rui Rio só vai ouvir o jogo de Portugal mas deseja que seja novamente campeão

O presidente do PSD, Rui Rio, desejou esta terça-feira que Portugal vença o jogo com a Hungria, que não poderá ver por compromissos partidários, e que a seleção nacional volte a ser campeã europeia.

Questionado à entrada de um almoço inserido nas jornadas parlamentares do PSD, Rio diz que estará "como os outros dez milhões de portugueses" a torcer para que Portugal derrote a Hungria.

"Gostava de ver o jogo hoje, mas infelizmente não vou ver, porque vou estar a deslocar-me de Portalegre para Évora, quando muito vou ouvir", referiu.

Depois do encerramento das jornadas parlamentares do PSD, que terminarão perto da hora do jogo em Portalegre, Rio tem marcada a apresentação de candidatos autárquicas em Évora, às 19:00.

Rio disse ser importante que Portugal vença este primeiro jogo, porque os outros "serão mais difíceis" (França e Alemanha).

"Mas no fim gostava imenso que a seleção nacional pudesse voltar a dar a dez milhões de portugueses a alegria que deu em 2016. Se ganharmos outra vez não é momento único, que já ganhámos uma vez, mas seria uma grande alegria para todos nós", disse.

Portugal vai defrontar a Hungria, a partir das 17:00 (horas em Lisboa), num encontro da primeira jornada do Grupo F do Euro2020, que vai ser arbitrado pelo turco Cuneyt Çakir.