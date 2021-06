Rui Silva: «O mister disse o onze e eu não estava à espera de ser titular»

Rui Silva era um jogador feliz no final do particular entre Portugal e Israel, que a equipa das quinas venceu por 4-0. O guarda-redes somou a primeira internacionalização pela seleção portuguesa e agradeceu a Fernando Santos pela oportunidade.





"É muito marcante [estrear-se por Portugal] e é um orgulho representar o meu país num teste importante para o Europeu", começou por dizer, em declarações à RTP na 'flash-interview', após o encontro."[Recebi a notícia de que ia jogar] com muita alegria e emoção. É sempre bom representar a seleção. No balneário, antes do jogo, o mister disse o onze e eu não estava à espera de ser titular. Estou muito grato ao mister pela oportunidade que me deu e muito feliz", apontou, antes de ser questionado se gostaria de ser mais protagonista na competição que arranca esta sexta-feira."Há que dar continuidade ao trabalho no Euro. Foi um teste importante para o que aí vem. Estamos preparados para o Europeu", concluiu.