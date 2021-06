A Seleção Nacional regressou na tarde deste domingo aos treinos depois da derrota por 4-2 frente à Alemanha em Munique. Nuno Mendes e João Félix, que ficaram de fora do jogo com os germânicos devido a lesão, subiram ao relvado mas para trabalhar com António Gaspar.





Nuno Mendes e João Félix fizeram corrida ligeira em redor do relvado, na primeira sessão de trabalho, de novo em Budapeste, de preparação para o jogo de quarta-feira (20 horas) com a França.