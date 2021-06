Sentir Portugal em Budapeste: hotel decorado a rigor e até bacalhau veio na bagagem

A Seleção Nacional está instalada num hotel na Ilha Margarida, em Budapeste. E como esta unidade hoteleira vai ser a casa de Portugal nesta fase de grupos, com um desvio pelo meio a Munique para defrontar a Alemanha, houve uma personalização de vários espaços, com as cores da bandeira portuguesa a servirem de inspiração.





E não é só o que se vê, mas também o que se come. Luís Lavrador, cozinheiro da Seleção Nacional, trouxe na bagagem para Budapeste 150 quilos de bacalhau, 50 quilos de arroz carolino, 60 garrafas de azeite e mais 60 de vinagre.Conforto, alimentação e, claro, o treino e a recuperação. Foi montado um ginásio no hotel, assim como salas de tratamentos e fisioterapia. Estas áreas também foram implementadas no Illovszky Rudolf, o estádio onde Portugal treina diariamente.E como todos os pormenores contam, o relvado do recinto Vasas está cortado à mesma altura do tapete do Puskas Arena, palco do jogo Hungria-Portugal. Um relvado que é alvo de elogios na Hungria. Rúben Pinto, português que alinha no Fehérvár, confidenciou aque é um dos melhores relvados que já pisou no país magiar.