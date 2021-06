Sérgio Oliveira, a "melhor fase" da sua carreira e a "picardia" com jogadores do Sporting

No dia em que celebra 29 anos, Sérgio Oliveira assume estar "numa das melhores fases" da sua carreira. Em conferência de imprensa, o jogador do FC Porto preferiu não se alongar sobre o tema dragões e apontou às ambições da Seleção Nacional, não hesitando ao apontar o maior adversário de Portugal na fase de grupos do Euro'2020.





"Estar neste lote já é um privilégio. Tenho as minhas mais-valias, como todos os meus colegas. O míster sabe o que eu posso acrescentar, mas acho que individualmente, não quer muito entrar por aí, posso entrar ao coletivo. Capacidade de trabalho, o querer ganhar, que é o que Portugal tem de querer sempre"."Não tenho que me afirmar, já me afirmei há bastante tempo. Tenho alguma experiência, jogo em grandes competições num grande clube, não tenho de provar nada a ninguém. A minha única responsabilidade é acrescentar diariamente para que possa ajudar a Seleção."Óbvio, todos os jogadores querem representar o seu país nas grandes competições. É um sonho de criança tornado realidade"."Vamos focar-nos na seleção, não vamos falar do clube. Estou focado aqui, treinar com os melhores do Mundo"."É certo e sabido, não quero incidir no plano individual nem falar num treinador por quem tenho grande carinho, mas não quero falar disso aqui"."Um jogador que jogue grandes competições, mesmo no campeonato nacional, quando não sentirmos esse nervoso, temos de desistir de jogar futebol. Isso é o futebol, é o que nos faz querer jogar, para que o jogue chege sempre o mais rapidamente possível"."O mais complicado é o primeiro, a Hungria, é com isso que temos de nos preocupar. Temos de nos focar no primeiro. Vai ser um jogo bastante difícil. Vai jogar em casa, com adeptos, vai ser uma mais valia para eles. Depois é que queremos ganhar o segundo e o terceiro"."Óbvio que se conseguir marcar e ajudar Portugal a vencer será um orgulho e um motivo de satisfação, mas não vou estar preocupado com isso. Se tiver a minha oportunidade, o que quero ajudar, quem marca é o menos importante"."Na nossa carreira há uma margem de progressão e eu não posso dizer que sou o mesmo de há 5 anos. Houve uma evolução, crescemos com as experiências, com o dia a dia, trabalho, humildade e muitas outras coisas. Estou numa das melhores fases da minha carreira"."Foi uma época bastante exigente, mas quem quer jogar no alto nível é normal. O desgaste é normal, mas temos muitos dias para recuperar e de certeza que vamos chegar""É normal haver as picardias. Dentro de campo, luto pelo meu clube, eles lutam pelo deles, mas aqui estamos todos do dentro lado. Às vezes as pessoas não entendem isso. Dentro do campo, somos rivais, fora somos pessoas normais. Vivemos aquilo com paixão, dizemos uma ou outra coisa que não devíamos dizer, mas faz parte. Mas acima de tudo tenho uma boa relação com todos."