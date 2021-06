Souness critica atitudes de Bruno Fernandes: «No meu balneário não durava mais de 5 minutos»

Graeme Souness não gostou de ver alguns gestos de impaciência por parte de Bruno Fernandes no jogo de Portugal com a Alemanha. O antigo treinador do Benfica, agora comentador televisivo, elogiou o médio do Manchester United mas explicou que algumas atitudes do jogador em campo roçam a "petulância".





"Ele é um miúdo extraordinariamente talentoso, há muito para se gostar nele. Ataca bem a bola, quando remata obriga o guarda-redes a trabalhar", reconheceu Souness, na ITV."Mas joguei com alguns jogadores que não aceitariam coisas que roçam a petulância. Quando não recebe a bola agita as mãos", acrescenta Souness. "Às vezes faz-se um mau passe e não se vê as circunstâncias. Por isso, não aceito toda essa parvoíce, de abanar a cabeça e esbracejar relativamente aos companheiros de equipa. Ele não duraria mais de 5 minutos no meu balneário", explicou Souness."Eu dir-lhe-ia 'quem pensas que és? Jogamos como equipa, ganhamos e perdemos juntos'", acrescentou o comentador, reconhecendo, porém, que Bruno Fernandes "é muito talentoso".