A Seleção Nacional realizou esta sexta-feira novos testes à Covid-19, cujos resultados foram todos negativos, informou a Federação Portuguesa de Futebol.





Portugal prepara já o duelo dos oitavos-de-final do Euro'2020 com a Bélgica, marcado para domingo, às 20 horas, no Estádio de La Cartuja, em Sevilha.