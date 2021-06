Tudo isto é fado e venha a França

O filósofo alemão Immanuel Kant postulou no século XVIII que "todo o conhecimento humano começou com intuições, passou a conceitos e, daí, a ideias." No relvado do Estádio Allianz Arena, em Munique, durante o embate entre Portugal e Alemanha ficou provado que, para garantir o apuramento para a próxima fase, não basta a Portugal usar o senso comum e ter crença nos Santos Populares. É preciso pensar. Leia o artigo completo no 'Must'.