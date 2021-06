A Ucrânia goleou esta segunda-feira o Chipre por 4-0, no último jogo de preparação da seleção comandada por Andriy Shevchenko antes de se estrear no Euro'2020. A partida de abertura da turma de Leste será diante da Holanda, no domingo, em encontro do grupo C da competição.





Em Kharkiv, Andriy Yarmolenko esteve em destaque ao bisar na partida: inaugurou o marcador, na conversão de um penálti, aos 37 minutos, e fechou a contagem já na segunda parte (65'). Pelo meio Oleksandr Zinchenko (45'+2), também na marca dos 11 metros, e Roman Yaremchuk fizeram o gosto ao pé, perante uma formação cipriota que se viu reduzida a 10 jogadores logo aos 36 minutos, quando Antreas Panayiotou viu o cartão vermelho direto.