Bósnia sem euforia e com respeito

A Bósnia entrou com o pé direito na fase de qualificação para o Campeonato da Europa, ao vencer a Islândia por um expressivo 3-0, e quer agora dar continuidade no duelo com a Eslováquia. Depois do triunfo, o treinador Faruk Hadzibegic alertou para o perigo da euforia e pediu respeito pelo adversário. "É muito mais fácil quando as competições começam com uma vitória. No entanto, mesmo que vençamos amanhã [hoje], ainda faltam oito jogos. Nós, bósnios, somos conhecidos pela euforia. Precisamos manter a calma e evitar essa euforia. Não há motivo para euforia. Os eslovacos são de altíssima qualidade. Temos muito respeito pelo nosso adversário", atirou o técnico, revelando ainda que Dzeko estará em dúvida até à hora do jogo.Por sua vez, o selecionador eslovaco, Francesco Calzona, pediu uma reação após o empate (0-0) com o Luxemburgo. "Todos sabemos que temos de melhorar muitas coisas. Queremos fazer de tudo para vencer", sublinhou o técnico.Depois da pesada derrota no jogo de estreia frente à Bósnia (0-3), a Islândia tem a oportunidade de corrigir a imagem deixada e o selecionador Arnar Vidarsson pede foco na missão de vencer o Liechtenstein. "Precisamos de perceber que foi um jogo difícil fora de casa. Estamos chateados por não termos conseguido fazer melhor. No entanto, precisamos deixar essa discussão de lado e focar no que é preciso fazer", sublinhou o selecionador. *