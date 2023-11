Tempo para Zaïre-Emery

Didier Deschamps, selecionador francês, defendeu Zaïre-Emery, jovem de 17 anos que é novidade na convocatória dos bleus. "Deixem-no em paz, não exagerem com ele. Ele está no centro das atenções e isso pode prejudicar outros jogadores que já estão aqui há algum tempo. É preciso dar-lhe tempo, mesmo que ele tenha a capacidade de fazer o que faz em Paris. Tenho confiança nele e vamos falar sobre isso com calma. Ele tem de manter a sua serenidade, a sua tranquilidade, e continuar a fazer o que está a fazer. Não o vou tratar de forma diferente", disse o técnico sobre o médio do PSG.

A França já está apurada para a fase final do Euro’2024 e, por isso, vai cumprir calendário frente a Gibraltar, no sábado, e contra a Grécia, no dia 21.