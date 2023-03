A brutal defesa de Maignan que deixou todos de boca aberta

Com o adeus de Hugo Lloris, Mike Maignan teve a tarefa pesadíssima de sucedir ao lendário guardião do Tottenham, mas a julgar pelas primeiras atuações não está minimamente a acusar a pressão. Depois de ter brilhado diante da Holanda com um penálti defendido na reta final, esta noite segurou a vitória curta da França na Irlanda , com uma defesa soberba aos 90'.