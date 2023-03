Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Escócia-Espanha, 2-0: McTominay surpreende espanhóis Escócia venceu a Roja por 2-0, com bis do médio do Man. United; Porro teve noite para esquecer





• Foto: Action Images