Alex Pinto dá favoritismo luso: «Acredito que Portugal vai conquistar os três pontos em Bratislava»

Alex Pinto joga nos eslovacos do DAC e vê Portugal "claramente favorito" para o duelo de amanhã. No entanto, avisa que a equipa das quinas precisará de "jogar ao nível que sabe". "Nunca é fácil, as seleções estão cada vez melhores e têm mais qualidade, mas acredito que Portugal vai conquistar os três pontos em Bratislava", disse o lateral direito de 25 anos à Lusa. "A Eslováquia tem feito uma boa qualificação, com um técnico italiano [Francesco Calzona] e apareceram 3 jogadores novos que arrumaram a casa e melhoraram com este treinador", acrescentou o defesa, que já representou Benfica, V. Guimarães, Gil Vicente e Farense. Pinto aponta Bozeník, avançado do Boavista, como um dos nomes a ter em conta: "Acredito que pode ser titular, porque tem estado bem."