Ambição ucraniana na estreia do apuramento

Num grupo com Itália, detentora do troféu, e Inglaterra, as hipóteses da Ucrânia se apurar diretamente podem não ser muitas, mas ambição é o que não falta a Zinchenko e companhia. E, antes do duelo em Wembley com uma equipa inglesa que vem de um triunfo em Itália, o lateral do Arsenal assume isso mesmo antes da estreia ucraniana na corrida ao Euro’2024. "O objetivo é sempre vencer. Sabemos o quão forte é a Inglaterra. Todos sabemos que temos de jogar um dos melhores jogos das nossas vidas", disse Zinchenko, prometendo: "Lutaremos uns pelos outros, pelo país, por todas as pessoas que nos vão ver aqui e no nosso país. Vamos jogar de cabeça erguida."Suplente utilizado frente aos italianos, Reece James junta-se a Luke Shaw (cumpre castigo após a expulsão) na lista de baixas na seleção inglesa. O jogador do Chelsea foi ontem dispensado por lesão, mas Gareth Soughate descartou chamar um substituto. *