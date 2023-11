Anastasios Papapetrou nomeado para o Portugal-Islândia

O grego Anastasios Papapetrou foi nomeado para arbitrar no domingo a receção de Portugal à Islândia, no jogo da 10.ª e última jornada do Grupo J de qualificação para o Euro'2024, divulgou esta quinta-feira a UEFA.

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, Papapetrou vai ter os compatriotas Tryfon Petropoulos e Iordanis Aptosoglou como assistentes e o também grego Andreas Gamaris como quarto árbitro.

Esta equipa helénica de arbitragem já tinha estado esta temporada na deslocação do Sporting à Polónia para defrontar o Rakow, na Liga Europa.

Papapetrou esteve em dois jogos da seleção portuguesa de sub-19 e vai apitar pela primeira vez a principal equipa das quinas.

O encontro está agendado para as 19h45 e fecha a fase de apuramento para o próximo Europeu, com Portugal a entrar em campo já com a qualificação assegurada e o primeiro lugar do Grupo J garantido.