Árbitro turco dirige jogo de Portugal na Bósnia

Portugal vai visitar a Bósnia-Herzegovina na próxima segunda-feira, em jogo a contar para a jornada 8 do Grupo J na qualificação para o Euro'2024. A UEFA nomeou Halil Umut Meler para arbitrar o encontro.O juiz turco, de 37 anos, vai estrear-se a dirigir jogos da Seleção Nacional, mas já conta com experiência nas principais provas de clubes da UEFA, tendo inclusive apitado encontros a envolver Benfica, Sporting e V. Guimarães. Terá como auxiliares os compatriotas Mustafa Eyisoy e Kerem Ersoy, ao passo que o quarto árbitro será Arda Karsesler. O VAR e AVAR ainda não são conhecidos.O encontro com os bósnios vai ser disputado em Zenica, a partir das 19h45 de Portugal continental e poderá já nem ser relevante para as contas do apuramento da Seleção, que podem ficar resolvidas esta sexta-feira, caso a equipa das quinas derrote a Eslováquia ou empate e o Luxemburgo perca na Islândia.