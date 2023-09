Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

As notas dos jogadores de Portugal frente à Eslováquia: Festa teve foguete No dia em que fez 29 anos, Bruno Fernandes levantou a equipa numa fase amorfa com um grande golo. Cancelo e Bernardo cresceram com o tempo, enquanto Ronaldo mostrou-se ineficaz e Leão desenquadrado





• Foto: Getty Images